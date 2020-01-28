Наступательный торг: прислушается ли Вашингтон к призыву ООН продлить СНВ-III

Руководство ООН призывает Вашингтон и Москву продлить действующий договор СНВ-III. По словам заместителя Генерального секретаря ООН, высокого представителя по разоружению Идзуми Накамицу, стороны должны сначала обеспечить сохранность соглашения по стратегическим наступательным вооружениям и только потом приступать к обсуждению дополнительных условий или возможного подписания нового договора. Именно такой вариант действий давно предлагает Москва. Российское руководство не раз заявляло о своей готовности продлить СНВ-III, однако в Белом доме настаивают на необходимости изменения соглашения. По мнению экспертов, такой подход может подорвать сложившийся порядок в сфере контроля за вооружениями.

Руководство ООН призывает Вашингтон и Москву сначала продлить действующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а уже затем вести обсуждение возможного заключения нового варианта соглашения или его перевода в многостороннюю плоскость. Такую позицию в интервью агентству РИА Новости обозначила заместитель Генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу.

По её словам, первым шагом для поддержания глобальной стратегической стабильности должно стать продление СНВ-III на обозначенный в договоре пятилетний срок. Накамицу назвала «весьма опасным» путь, при котором сначала будет уничтожено существующее соглашение, а затем начнётся обсуждение нового договора.

«Давайте сосредоточимся на сохранении того, что у нас есть. К сожалению, с ДРСМД этого не получилось. Но СНВ-III ещё действует, так что давайте попробуем сохранить то, что у нас есть, и продлим его, насколько это возможно — на пять лет», — заявила Накамицу.

Замгенсека ООН добавила, что в перспективе было бы целесообразно подключить к договору о сокращении ядерных вооружений все государства, обладающие этим видом оружия.

«Появившиеся недавно усилия, нацеленные на то, чтобы сделать такой договор многосторонним, являются сложной задачей. Этого не сделать в одночасье. Поэтому, наверное, не лучшая идея пытаться объединить решение чрезвычайно срочного вопроса продления договора и вопроса присоединения к нему Китая или еще каких-либо государств. Нам, вероятно, следует разделить эти вопросы, потому что мы хотим, чтобы договор успели продлить до того, как он перестанет действовать», — отметила Накамицу.

Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу

globallookpress.com

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Отвечая на вопрос, следует ли включать в новый договор о стратегических наступательных вооружениях российские оружейные разработки последних лет, включая «Кинжал», «Буревестник» и «Посейдон», заместитель генсека ООН пояснила, что «на определённом этапе» по ним должно состояться обсуждение.

«Стратегическая обстановка очень изменилась. Это произошло частично из-за этих новых систем вооружения, частично из-за обычных вооружений, которые оказывают стратегический эффект. Так что эти вещи нужно будет пересмотреть, проанализировать, изучить комплексно... Вещи, которые относятся, например, к последствиям развития науки и технологий: киберсфера, искусственный интеллект, открытый космос, они чрезвычайно важны», — отметила Накамицу.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что в случае продления договора СНВ-III, в него следует включить все новые виды российского оружия. По мнению американского министра, Москва расширяет свой оборонный потенциал, что должно привести к изменению условий договора о стратегических наступательных вооружениях.

Политика отсрочек

Договор СНВ-III был подписан в 2010 году тогдашними лидерами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Период действия договора составляет десять лет с возможностью пролонгации на пятилетний срок. По условиям СНВ-III каждая из стран — участниц договора обязалась сократить свои ядерные силы в течение семи лет. Для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков суммарно было установлено ограничение в 700 единиц (вместе с неразвёрнутыми видами вооружений их количество не должно превышать 800 единиц). Для развёрнутых на разных носителях боезарядов была введена верхняя планка в 1550 единиц.

В договоре также говорится, что каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений. Также с учётом условий договора стороны могут модернизировать и заменять стратегические наступательные вооружения. Если же, по мнению одной из сторон, появляется новый вид стратегического наступательного вооружения, она может поднять этот вопрос для рассмотрения в Двусторонней консультативной комиссии.

8 апреля 2010 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Церемония прошла в Испанском зале резиденции президента Чехии Пражском Граде

РИА Новости

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Договор СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 года, а значит его действие истекает в начале 2021 года. Если стороны не успеют продлить соглашение до этого момента, документ утратит силу.

Москва давно предлагает Вашингтону продлить договор. Ещё летом 2018 года Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News сообщил, что он заверил своего американского коллегу в готовности Москвы пролонгировать договор. Те вопросы, которые есть у России к американским партнёрам по условиям исполнения соглашения, необходимо обсуждать уже на экспертном уровне, добавил тогда президент.

Эту мысль российский лидер повторил и во время большой пресс-конференции, состоявшейся в декабре 2019 года. Отвечая на вопрос журналистов о том, что может сделать Москва для стратегической стабильности, глава государства отметил, что российская сторона прямо сейчас готова продлить СНВ-III.

«Если завтра пришлют нам по почте или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть поставят там свою подпись соответствующие руководители, в том числе и президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. И если не будет СНВ-III, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — подчеркнул российский лидер.

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Однако американская сторона не торопится продлевать стратегический договор, требуя не только распространить ограничение на новые российские вооружения, но и включить в соглашение Китай в роли третьей страны — участницы. Об этом, в частности, заявил госсекретарь Майк Помпео во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кроме того, в Госдепе считают, что за прошедшие с подписания СНВ-III годы баланс сил между странами изменился, а также появились новые типы вооружений и угрозы.

Аналогичную точку зрения озвучил ранее заместитель главы Пентагона Джон Руд во время слушаний в сенате США. По его словам, продление действующего соглашения может помешать созданию более широкого договора с участием Пекина.

«Если бы США согласились продлить договор сейчас, это могло бы снизить вероятность того, что мы сумеем убедить Россию и Китай начать переговоры по более широкому соглашению», — отметил он, пояснив, что у сторон ещё есть время на раздумье.

Однако Пекин ясно дал понять, что не планирует присоединяться к российско-американскому договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил директор Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун, выступая перед журналистами на IV Московской конференции по нераспространению. Мероприятие состоялось в ноябре 2019 года.

Госсекретарь США Майк Помпео

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Следует отметить, что подход, продвигаемый действующей администрацией США, наталкивается на критику в западных военно-политических кругах. Как заявила бывший заместитель генсека НАТО Роуз Готтемёллер, выступая в декабре на слушаниях в комитете по иностранным делам нижней палаты конгресса, Североатлантический альянс выступает за пролонгацию СНВ-III. Готтемёллер отметила, что продление договора важно с точки зрения национальной безопасности Соединённых Штатов.

В то же время, по мнению специалистов, позиция Пекина по этому вопросу вполне обоснована. Как отметил в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин, Вашингтон настаивает на подключении к переговорам КНР, потому что Дональд Трамп хочет войти в историю как лидер,принудивший Пекин присоединиться к договору о сокращении стратегических вооружений.

«Однако Китай не пойдёт на эти условия, поскольку страна располагает значительно меньшими ядерными арсеналами, чем Россия и США. Китайские власти резонно считают, что перед тем, как вести подобные разговоры, Штаты сами должны снизить численность своих ядерных вооружений до китайского уровня», — пояснил Литовкин.

Похожей точки зрения придерживается и эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

«Россия и Китай в стратегии нацбезопасности США обозначены в качестве соперников. Поэтому американцы хотят получить дополнительный инструмент наблюдения за китайскими арсеналами, несмотря на серьёзный диспаритет с Пекином в этой области», — пояснил собеседник RT.

Борьба с наследием Обамы

Ситуация вокруг продления договора СНВ-III вызывает беспокойство не только ООН, но и Европы. В опубликованном ранее проекте доклада комитета Европарламента по иностранным делам говорится о необходимости призвать США и Россию к возобновлению диалога о контроле над вооружениями. Москва и Вашингтон должны взять на себя ответственность, учитывая, что им принадлежит большая часть мировых ядерных арсеналов, считают авторы документа.

По мнению экспертов, в действительности продление СНВ-III выгодно США, однако руководство Белого дома откладывает этот шаг из политических соображений. Как пояснил Виктор Литовкин, в том случае, если СНВ-III распадётся по примеру утратившего силу ДРСМД, американские военные потеряют возможность контролировать развитие стратегических наступательных вооружений России.

«Сейчас стороны могут направлять специалистов, чтобы отслеживать ситуацию. Например, в прошлом году американцы 18 раз посещали с проверками Россию, бывали на позициях ракетных войск стратегического назначения. В случае прекращения СНВ, Штатам придется отслеживать ситуацию только при помощи спутников, которые не дают полную картину. Утрата предсказуемости не в интересах Штатов», — считает эксперт.

Стратегический тяжёлый бомбардировщик Northrop B-2 Spirit

Reuters

© U.S. Air Force Photo by Staff Sgt. Andy Dunaway

Однако Дональд Трамп уже не раз демонстрировал нежелание придерживаться международных соглашений, накладывающих какие-то ограничения на Штаты. Требования, выдвигаемые сейчас американской стороной, имеют в большей мере политическую, а не оборонную подоплёку, считают эксперты.

«Очевидно, что, находясь в договоре о стратегических вооружениях, США придётся в чём-то ограничивать себя, а это не в духе действующей американской администрации. Кроме того, Трамп старается перечеркнуть многие решения своего предшественника — демократа Барака Обамы. Именно Обама ставил свою подпись под договором СНВ-III, поэтому Трамп не хочет продлевать действие этого документа», — отметил Литовкин.

В свою очередь, Сергей Ермаков отметил, вадминистрации Трампа есть люди, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы режим контроля над вооружением существовал в своём нынешнем виде.

«Более того, у некоторых есть желание расторгнуть данное соглашение, чтобы создать некий «эффективный механизм», который на самом деле отвечал бы исключительно американским интересам, а не был бы плодом компромисса», — считает эксперт.

Тревога, с которой ситуацию с продлением СНВ-III комментируют в ООН и ЕС, вполне обоснована. Поскольку если договор распадётся, возникнет опасная ситуация неопределённости и нестабильности, считает Ермаков.

«Скорее всего, американская администрация постарается инициировать торг как с Москвой, так и по внутриполитической линии на случай разрушения СНВ-III. Очевидно, что в преддверии выборов команда Трампа будет внимательно смотреть, как ситуация с СНВ-III будет отражаться на политическом раскладе внутри страны. И нужно сказать, что многие в США понимают, что, сломав соглашение, не получится автоматически создать новый документ. Наоборот — возникнет ситуация неопределённости и беспорядка», — подытожил эксперт.