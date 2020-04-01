Антонов рассказал об обсуждении СНВ-III с США

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Посол России в США Анатолий Антонов в беседе с изданием Arms Control Today рассказал об обсуждении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с Вашингтоном.

Он сообщил, что представители администрации американского лидера Дональда Трампа «продолжают утверждать, что «ещё есть время», так как продление договора, по их мнению, может быть оформлено в считанные дни».

Посол отметил, что подобные заявления делаются несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны «о том, что продление СНВ-3 является не "просто техническим моментом", а довольно обширным процессом».

«Поэтому удивительно, что Госдеп США отказался от проведения консультаций, предложенных российской стороной, по правовым аспектам возможного продления договора», — заявил дипломат.

Антонов подчеркнул, что Россия выступает за продление СНВ-3 и заявил о готовности российской стороны прийти к соглашению о продлении договора «хоть сегодня».

В конце февраля в МИД России заявили, что США отказались от встречи юристов для проработки деталей продления СНВ-III.

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