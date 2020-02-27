МИД России заявил об отказе США от встречи юристов по СНВ-III

Соединённые Штаты отказались от встречи юристов для проработки деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы предложили провести отдельную встречу наших юристов, чтобы сверить часы и выработать какое-то общее понимание по технической стороне продления (ДСНВ. — RT), но буквально на днях американцы от этого официально отказались», — сказал Леонтьев.

Он отметил, что по причине отказа Вашингтона от содержательного диалога выработать содержательную договорённость по замене существующего ДСНВ уже невозможно.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия ждёт ответа на предложение продлить без предварительных условий действие СНВ-III.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления в Совете Безопасности ООН также призвал США и Россию продлить СНВ-III.