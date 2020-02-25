Лавров рассказал о предложении Путина США продлить договор СНВ

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Россия ожидает ответа от США относительно возможности продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве.
Лавров рассказал о предложении Путина США продлить договор СНВ
  • Reuters

«Беспокойство вызывает отсутствие определённости в отношении судьбы Договора о стратегических наступательных вооружениях», — сказал министр.

Как отметил Лавров, в прошлом году с этой же трибуны он уже объяснял, почему Россия считает важным сохранить это соглашения.

«Продление договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере», — добавил он.

По его словам, это позволило бы «выиграть время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями».

«С учётом всех этих обстоятельств президент России Владимир Путин предложил Соединённым Штатам продлить договор о стратегических наступательных вооружениях без каких-либо предварительных условий. Ждём ответа», — подчеркнул он.

Ранее в США заявляли о намерении в скором времени обсудить с представителями России за закрытыми дверями условия продления СНВ-III.

В конце декабря Лавров отмечал, что Россия презентовала США вживую систему «Авангард» и готова показать «Сармат».

По его словам, российская сторона будет готова встраивать эти вооружения в договор СНВ-III после его продления.

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