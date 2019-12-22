Лавров: Россия будет готова показать США комплекс «Сармат»

Россия презентовала Соединённым Штатам вживую систему «Авангард» и готова показать «Сармат», заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Москва будет готова встраивать эти вооружения в договор СНВ-III после его продления.

«Исходим из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий договор СНВ-III (разумеется, когда он будет продлён). Причём «Авангард» мы уже презентовали американцам вживую и на определённой стадии будем готовы сделать это с «Сарматом», — сказал Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения России генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что военные соединения в Красноярском крае начали подготовку к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат».

В ноябре замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что ракетные системы «Сармат» и «Авангард» не вступают в противоречие с договором СНВ.

«Сармат» — 200-тонная жидкостная МБР тяжёлого класса пятого поколения. Головным разработчиком комплекса является АО «ГРЦ Макеева» (город Миасс Челябинской области). По выражению президента России Владимира Путина, ракета способна преодолевать любые системы ПРО.