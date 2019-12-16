РВСН сообщили о начале подготовки к перевооружению на систему «Сармат»

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что военные соединения в Красноярском крае начали подготовку к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат».

«Идёт подготовка к лётным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат», постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае», — сказал он в интервью газете «Красная звезда». 

Каракаев также сообщил, что в ведущих военных вузах страны на протяжении трёх лет изучают свойства, конструкция, характеристики нового ракетного комплекса.

«Уже сегодня для обеспечения перевооружения первого соединения на этот комплекс развёрнуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. РВСН в полной мере готовы к постановке на боевое дежурство нового ракетного комплекса», — добавил командующий РВСН.

В ноябре замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что ракетные системы «Сармат» и «Авангард» не вступают в противоречие с договором СНВ.

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