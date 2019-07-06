Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»
- © Министерство обороны РФ
- РИА Новости
«Мы уже ведём огневые испытания. К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года мы выйдем на завершающую стадию испытаний», — цитирует Рогозина ТАСС.
Он отметил, что «никаких срывов не предвидится».
«Хотя были определённые риски, связанные не столько с предприятием, сколько с остальной испытательной базой. Благодаря усилиям «Роскосмоса», его предприятий, новой команды эти риски сняты», — добавил Рогозин.
Ранее российский лидер Владимир Путин на приёме в честь выпускников высших военных учебных учреждений заявил, что ракета «Сармат» наряду с другим современным оружием в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.