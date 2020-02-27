Небензя: Россия ждёт ответа от США на предложение по продлению СНВ-III
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Текст выступления опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.
«Призывы к России продлить ДСНВ — не по адресу», — отметил Небензя.
Он рассказал, что российский лидер Владимир Путин «предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий».
«Ждём ответа», — добавил постпред.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления в Совете безопасности ООН, призвал США и Россию продлить СНВ-III.