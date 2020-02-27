Небензя: Россия ждёт ответа от США на предложение по продлению СНВ-III

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Российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия ждёт ответа на предложение продлить без предварительных условий продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Небензя: Россия ждёт ответа от США на предложение по продлению СНВ-III
  • globallookpress.com

Текст выступления опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.

«Призывы к России продлить ДСНВ — не по адресу», — отметил Небензя.

Он рассказал, что российский лидер Владимир Путин «предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий».

«Ждём ответа», — добавил постпред.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления в Совете безопасности ООН, призвал США и Россию продлить СНВ-III.

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