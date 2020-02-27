Небензя: Россия ждёт ответа от США на предложение по продлению СНВ-III

Российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия ждёт ответа на предложение продлить без предварительных условий продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

globallookpress.com