Маас призвал США и Россию продлить СНВ-III

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе выступления в Совете безопасности ООН, призвал США и Россию продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Маас призвал США и Россию продлить СНВ-III
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«Мы объединяем усилия, чтобы защитить и усилить рушащуюся архитектуру контроля над вооружениями. Мы призываем Россию и США проявить лидерство, продлив СНВ-III», — цитирует РИА Новости Мааса.

Он подчеркнул, что это соглашение «остаётся критически важным».

Ранее в США заявляли о намерении в скором времени обсудить с представителями России за закрытыми дверями условия продления СНВ-III.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия ожидает ответа от США относительно возможности продления СНВ-III.

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