Глава МИД Франции призвал к новой повестке в контроле над вооружениями
- Reuters
Об этом он заявил во время конференции по разоружению в Женеве.
«Это имеет исключительно большое значение — для того чтобы сохранить существующие инструменты, с возобновлением, чего мы желаем, ДСНВ... и кроме того, чтобы получить новые инструменты в связи с разрушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об обычных вооружённых силах в Европе», — цитирует Ле Дриана ТАСС.
Ранее в Вооружённых силах США выразили мнение, что ДСНВ не учитывает преимущества России в вооружениях.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о готовности России включить в ДСНВ новые типы оружия.