Глава МИД Франции призвал к новой повестке в контроле над вооружениями

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил важность сохранения существующего договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ) между США и Россией, а также выступил за создание новых инструментов ядерного разоружения.

Об этом он заявил во время конференции по разоружению в Женеве.

«Это имеет исключительно большое значение — для того чтобы сохранить существующие инструменты, с возобновлением, чего мы желаем, ДСНВ... и кроме того, чтобы получить новые инструменты в связи с разрушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об обычных вооружённых силах в Европе», — цитирует Ле Дриана ТАСС.

Ранее в Вооружённых силах США выразили мнение, что ДСНВ не учитывает преимущества России в вооружениях.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о готовности России включить в ДСНВ новые типы оружия.