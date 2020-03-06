Китай не намерен участвовать в переговорах России и США по вооружению

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Китай не планирует принимать участие в переговорах России и США по контролю над вооружениями, несмотря на приверженность страны усилиям в сфере глобальной стратегической стабильности, заявили в МИД КНР.
Китай не намерен участвовать в переговорах России и США по вооружению
  • Reuters

«Китай уже много раз повторял, что мы не намерены присоединяться к так называемым трёхсторонним переговорам по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и США, и эта позиция достаточно чёткая», — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства Чжао Лицзяня.

В китайском МИД призвали США для создания условий к участию третьих стран в переговорах по разоружению в первую очередь «ответить на призывы российской стороны по продлению договора СНВ-III (договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. — RT), а также сократить свой ядерный арсенал».

Пекин также подтвердил свою приверженность оборонительной военной политике и мирному развитию и отсутствие намерения вовлекаться в гонку вооружений.

«Я бы хотел подчеркнуть, что неучастие в трёхсторонних переговорах не означает, что Китай не принимает участия в международных усилиях по ядерному разоружению», — подчеркнул представитель МИД КНР.

Он также добавил, что Китай продолжит сотрудничество со всеми сторонами в рамках существующих международных механизмов по вопросам глобальной стратегической стабильности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации писало, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции контроль над вооружениями.

Помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в то же время не исключил «серьёзных переговоров» с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

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