СМИ: Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с рядом стран

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Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции для того чтобы обсудить с ними контроль над вооружениями.
СМИ: Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с рядом стран
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации.

Отмечается, что Трамп намерен провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трёхстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Уточняется, что данная мера предпринимается с целью предотвращения гонки вооружений.

12 февраля помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что в США не исключают проведения серьёзных переговоров с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

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