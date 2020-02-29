СМИ: Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с рядом стран

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции для того чтобы обсудить с ними контроль над вооружениями.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации.

Отмечается, что Трамп намерен провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трёхстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Уточняется, что данная мера предпринимается с целью предотвращения гонки вооружений.

12 февраля помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что в США не исключают проведения серьёзных переговоров с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.