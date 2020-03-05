США довольны переговорами с Россией по стратегической стабильности

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Соединённые Штаты довольны проведением недавних переговоров с Россией относительно стратегической стабильности, которые состоялись в Женеве. Об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
США довольны переговорами с Россией по стратегической стабильности
  • Reuters

По его словам, в настоящее время «нет никаких новых объявлений о конкретных планах или логистике».

«Скажу, что мы были очень довольны провести недавний диалог по стратегической стабильности с россиянами, состоявшийся в январе в Женеве при участии заместителя министра иностранных дел Рябкова и его команды, а также меня и нашей команды. Эти переговоры прошли достаточно хорошо», — цитирует Форда ТАСС.

16 января в Вене прошли переговоры России и Соединённых Штатов по вопросам стратегической стабильности.

Делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд.

В Госдепартаменте сообщили, что делегации обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений.

Как сообщили в российском МИД, стороны договорились продолжить диалог по стратегической проблематике на уровне экспертов в ближайшем будущем.

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