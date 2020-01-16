В Госдепе рассказали о переговорах США и России в Вене

Делегации России и США обсудили в Вене возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений. По итогам переговоров было решено продолжить диалог по стратегической безопасности.

«Делегации США и России обсудили арсеналы ядерного оружия и стратегию, кризис и стабильность в отношении гонки вооружений, а также роль и потенциальное будущее контроля над вооружениями, в том числе важность выхода за рамки исключительно двустороннего формата», — сообщили в американском ведомстве.

Также стороны обсудили стратегическую политику своих стран «как средство уменьшения недопонимания и неправильного восприятия ключевых вопросов безопасности».

Ранее в Вене прошли переговоры России и Соединённых Штатов по вопросам стратегической стабильности.

В декабре 2019 года Форд отметил, что США рассматривают долговременные варианты продления СНВ-III.

Как сообщали в МИД России, американской стороне было предложено продлить СНВ-III на пять лет. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что Вашингтон стремится к новому соглашению по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и ещё с несколькими странами.