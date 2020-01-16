США и Россия условились продолжить диалог по стратегическим проблемам
- Reuters
«В русле достигнутых ранее на высшем уровне договорённостей условлено продолжить диалог по стратегической проблематике в данном формате, включая взаимодействие по определённым вопросам на уровне экспертов в ближайшем будущем», — заявили в ведомстве.
16 января в Вене прошли переговоры России и Соединённых Штатов по вопросам стратегической стабильности.
Делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд.
В Госдепартаменте сообщили, что делегации обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений.