США и Россия условились продолжить диалог по стратегическим проблемам

Россия и США по итогам переговоров в Вене договорились продолжить диалог по стратегической проблематике на уровне экспертов в ближайшем будущем. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

«В русле достигнутых ранее на высшем уровне договорённостей условлено продолжить диалог по стратегической проблематике в данном формате, включая взаимодействие по определённым вопросам на уровне экспертов в ближайшем будущем», — заявили в ведомстве.

16 января в Вене прошли переговоры России и Соединённых Штатов по вопросам стратегической стабильности.

Делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд.

В Госдепартаменте сообщили, что делегации обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений.