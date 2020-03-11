Временные рамки: почему Госдеп США заявил об отсутствии «особой срочности» в продлении СНВ-III
- Госдеп США / запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
- © Win McNamee/Getty Images/AFP; U.S. Air Force
Процесс продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) не должен занять много времени, поскольку потребуется лишь обмен дипломатическими нотами. Об этом в ходе брифинга заявил высокопоставленный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов.
«С позиции США, мы исходим из того, что юридически положение о продлении договора закреплено в тексте договора, который уже был рассмотрен, согласован и ратифицирован. Так что, по нашему мнению, (для продления. — RT) потребуется лишь обмен дипломатическими нотами», — приводятся его слова в расшифровке, опубликованной на сайте Госдепа.
Отмечается также, что срок действия СНВ-III подходит к концу, «но особой срочности» в его продлении нет.
«Из каких-то крайних сроков мы не исходим, хотя крайний срок, разумеется, есть — окончание данного процесса. Я просто имею в виду, что какой-то абсолютной необходимости в принятии решения о продлении договора на этой неделе, или же в этом месяце нет. От этого не зависит своевременность его исполнения», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в Госдепе затронули тему заключения нового соглашения, в котором, по мнению американской стороны, должен быть расширен список систем, подпадающих под действие документа. Как заявили в ведомстве, американской стороне «нужно сделать так», чтобы режим контроля над вооружениями охватывал ещё и «спектр новых разрабатываемых российских комплексов, которые не относятся и не будут относиться к СНВ-III».
«Некоторые из них — это несколько экзотические новинки систем вооружения, такие как несущий ядерный боезаряд подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», оснащённая ядерной боеголовкой крылатая ракета на ядерной тяге, баллистическая ракета воздушного базирования и тому подобное. На текущий момент СНВ-III не охватывает данные системы», — заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепа.
Напомним, в начале февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете» заявил, что Россия готова «рассматривать в контексте критериев договора» часть своих новых вооружений, «по крайней мере, «Авангард» и «Сармат».
«Всё остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать», — заявил Лавров.
При этом он уточнил, что «обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность». В частности, он напомнил о развале Договора о противоракетной обороне, из которого США вышли в одностороннем порядке.
- Госдеп США
- © Mark Wilson/Getty Images/AFP
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан в 2010 году, на данный момент он является единственным действующим договором между Россией и Соединёнными Штатами об ограничении вооружений. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что России потребуются месяцы на продление СНВ-III. По его словам, для этого исполнительная ветвь власти должна внести соответствующую инициативу на рассмотрение Федерального собрания и она должна получить одобрение обеих палат парламента.
«Говорит о нежелании»
Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, последнее заявление Госдепа говорит о том, что «США в обмен на подпись под продлением соглашения будут требовать огромного количества уступок со стороны России».
«Американская сторона уже не пойдёт на автоматическое продление СНВ-III», — заявил аналитик в разговоре с RT.
При этом инициативу Вашингтона создать новое соглашение и включить в него новые виды вооружений России, такие как «Посейдон», Брутер назвал попыткой «найти удобное объяснение своему нежеланию продлевать действующий договор».
«Вашингтон просто пытается оправдаться, ссылаясь на несрочность пролонгации и необходимость внести в соглашение новинки российского военно-промышленного комплекса», — сказал эксперт.
По мнению директора Института США и Канады Валерия Гарбузова, тот факт, что сейчас США уже называют условия нового договора, «говорит о нежелании Вашингтона пролонгировать СНВ-III».
«Это значит, что соглашение, скорее всего, так и не будет продлено американской стороной. Ведь каждое выдвинутое ими условие требует дополнительных переговоров и усилий, такой процесс может занять немало месяцев. Поэтому заявление об обмене нотами в данном ключе выглядит неправдоподобно», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.
Бесперспективный план
При этом в Госдепе заявили, что для США также «чрезвычайно важно» «добиться участия Китая» в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
«Мы оптимистично оцениваем возможность диалога как с Россией, так и с Китаем, а также перспективы перехода от двустороннего формата взаимодействия к трёхстороннему, итогом которого станет соглашение именно того типа, к которому мы стремимся по поручению президента Трампа. В общем к делу мы подходим с осторожным оптимизмом и очень надеемся, что в ближайшем будущем нам удастся наладить диалог не с какой-то одной, а с обеими сторонами», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.
При этом он также сообщил, что «Пекину выгодно ограничение возможностей Москвы и Вашингтона режимом контроля над стратегическими вооружениями».
«Сейчас он движется на пути к двукратному увеличению своего арсенала за ближайшие несколько лет. И дело здесь не только в численности (при том, что растёт она весьма заметными темпами), а ещё и в разнообразии систем, способных доставлять к цели как ядерные, так и неядерные средства поражения», — заявили в Госдепе.
Там также напомнили, что сам глава Белого дома выступает за продление договора при условии включения в него КНР и всех «потенциальных угроз» со стороны вооружений следующего поколения.
- Президент США Дональд Трамп
- © Tom Brenner/Reuters
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении выработать новое трёхстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Однако в Пекине отвергли эту идею.
Скептически такую инициативу американского лидера оценивают и эксперты.
По мнению Владимира Брутера, «идея американского лидера абсолютно бесперспективна» — Пекин не собирается присоединяться к договору СНВ-III или входить в новое соглашение, поскольку «имеет другую структуру ядерных сил».
«Поэтому КНР в данном случае совершенно последовательна в своих действиях», — пояснил аналитик.
Владимир Брутер также подчеркнул, что за американским предложением создать альтернативу СНВ-III «нет ещё никакой концепции будущего договора».
Как отметил Валерий Гарбузов, США настаивают на учёте ядерного потенциала КНР, хотя он намного меньше арсеналов России и США. По этой причине «попытки Трампа подключить Пекин к соглашению просто бесполезны», полагает аналитик.
«Ни о каком балансе сил тут речи идти не может. И трёхстороннее соглашение, даже если бы Пекин пошёл на него, было бы несправедливым. Не говоря уже о том, что многосторонние переговоры вести гораздо труднее, чем двусторонние», — заявил эксперт.
«Будет ещё меньше правил»
Как отмечают аналитики, отказ от продления СНВ-III сильно ударит по системе мировой безопасности.
В начале марта президент России Владимир Путин заявил, что готов «с кем угодно подискутировать», в том числе с Трампом, на тему необходимости пролонгирования Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
«Я считаю, что это ошибка на самом деле (отказ от продления. — RT). Надо продлевать договор СНВ-III», — заметил российский лидер.
В конце февраля замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев сообщил, что Вашингтон отклонил предложение российской стороны провести встречу юристов для обсуждения вопросов, связанных с продлением договора.
При этом Россия, со своей стороны, на высшем уровне неоднократно предлагала Соединённым Штатам начать переговоры о пролонгации соглашения. Владимир Путин также подчёркивал, что без СНВ-III «не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений».
Кроме того, о необходимости продления этого договора заявляют во всём мире, в том числе и в США.
Так, в январе комитет по международным делам Европарламента в проекте своего доклада призвал Москву и Вашингтон возобновить переговоры по контролю над вооружениями. По мнению евродепутатов, пролонгация СНВ-III помогла бы сохранить стратегическую стабильность.
За продление этого соглашения выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также глава МИД Германии Хайко Маас, который назвал договор «критически важным».
В США с таким призывом выступили представители Демпартии — председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Элиот Энгель и старший демократ комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес. Соответствующее письмо они направили госсекретарю США Майку Помпео.
Как отметил Владимир Брутер, непродление СНВ-III приведёт к тому, что США «начнут вкладываться в новые типы вооружений, так же, как и после развала ДРСМД».
«У гонки вооружений, признаки которой мы можем наблюдать уже сейчас, будет ещё меньше правил. Это отрицательно отразится на уровне безопасности», — сообщил Брутер.
- Военные США
- © Flickr/U.S. Air Force
Также аналитик спрогнозировал, что Вашингтон «будет тянуть» с подписанием соглашения вплоть до сентября 2020 года.
«При этом США продолжат предлагать России условия пролонгации, которые для неё просто невыгодны», — сказал Брутер.
Валерий Гарбузов, в свою очередь, заявил, что, если договор перестанет действовать, «рухнут даже те остатки системы мировой безопасности, которые остались».
«Однако взамен не будет создано ничего нового, и мир снова придёт к ситуации, схожей с началом холодной войны», — заключил эксперт.
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