Временные рамки: почему Госдеп США заявил об отсутствии «особой срочности» в продлении СНВ-III

Вашингтон считает, что для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) достаточно лишь обменяться с Россией дипломатическими нотами. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента. Он отметил, что по этой причине в пролонгации соглашения «особой срочности нет». Между тем, по его словам, США стремятся заключить новый договор, который бы распространялся на «экзотические новинки систем вооружения» России, такие как подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон». По мнению экспертов, подобные высказывания представителей американской стороны свидетельствуют, что Соединённые Штаты не собираются продлевать СНВ-III.

Процесс продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) не должен занять много времени, поскольку потребуется лишь обмен дипломатическими нотами. Об этом в ходе брифинга заявил высокопоставленный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов.

«С позиции США, мы исходим из того, что юридически положение о продлении договора закреплено в тексте договора, который уже был рассмотрен, согласован и ратифицирован. Так что, по нашему мнению, (для продления. — RT) потребуется лишь обмен дипломатическими нотами», — приводятся его слова в расшифровке, опубликованной на сайте Госдепа.

Отмечается также, что срок действия СНВ-III подходит к концу, «но особой срочности» в его продлении нет.

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«Из каких-то крайних сроков мы не исходим, хотя крайний срок, разумеется, есть — окончание данного процесса. Я просто имею в виду, что какой-то абсолютной необходимости в принятии решения о продлении договора на этой неделе, или же в этом месяце нет. От этого не зависит своевременность его исполнения», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в Госдепе затронули тему заключения нового соглашения, в котором, по мнению американской стороны, должен быть расширен список систем, подпадающих под действие документа. Как заявили в ведомстве, американской стороне «нужно сделать так», чтобы режим контроля над вооружениями охватывал ещё и «спектр новых разрабатываемых российских комплексов, которые не относятся и не будут относиться к СНВ-III».

«Некоторые из них — это несколько экзотические новинки систем вооружения, такие как несущий ядерный боезаряд подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», оснащённая ядерной боеголовкой крылатая ракета на ядерной тяге, баллистическая ракета воздушного базирования и тому подобное. На текущий момент СНВ-III не охватывает данные системы», — заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепа.

Напомним, в начале февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете» заявил, что Россия готова «рассматривать в контексте критериев договора» часть своих новых вооружений, «по крайней мере, «Авангард» и «Сармат».

«Всё остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать», — заявил Лавров.

При этом он уточнил, что «обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность». В частности, он напомнил о развале Договора о противоракетной обороне, из которого США вышли в одностороннем порядке.

Госдеп США

© Mark Wilson/Getty Images/AFP

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан в 2010 году, на данный момент он является единственным действующим договором между Россией и Соединёнными Штатами об ограничении вооружений. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что России потребуются месяцы на продление СНВ-III. По его словам, для этого исполнительная ветвь власти должна внести соответствующую инициативу на рассмотрение Федерального собрания и она должна получить одобрение обеих палат парламента.

«Говорит о нежелании»

Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, последнее заявление Госдепа говорит о том, что «США в обмен на подпись под продлением соглашения будут требовать огромного количества уступок со стороны России».

«Американская сторона уже не пойдёт на автоматическое продление СНВ-III», — заявил аналитик в разговоре с RT.

При этом инициативу Вашингтона создать новое соглашение и включить в него новые виды вооружений России, такие как «Посейдон», Брутер назвал попыткой «найти удобное объяснение своему нежеланию продлевать действующий договор».

«Вашингтон просто пытается оправдаться, ссылаясь на несрочность пролонгации и необходимость внести в соглашение новинки российского военно-промышленного комплекса», — сказал эксперт.

По мнению директора Института США и Канады Валерия Гарбузова, тот факт, что сейчас США уже называют условия нового договора, «говорит о нежелании Вашингтона пролонгировать СНВ-III».

«Это значит, что соглашение, скорее всего, так и не будет продлено американской стороной. Ведь каждое выдвинутое ими условие требует дополнительных переговоров и усилий, такой процесс может занять немало месяцев. Поэтому заявление об обмене нотами в данном ключе выглядит неправдоподобно», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Бесперспективный план

При этом в Госдепе заявили, что для США также «чрезвычайно важно» «добиться участия Китая» в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Мы оптимистично оцениваем возможность диалога как с Россией, так и с Китаем, а также перспективы перехода от двустороннего формата взаимодействия к трёхстороннему, итогом которого станет соглашение именно того типа, к которому мы стремимся по поручению президента Трампа. В общем к делу мы подходим с осторожным оптимизмом и очень надеемся, что в ближайшем будущем нам удастся наладить диалог не с какой-то одной, а с обеими сторонами», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

При этом он также сообщил, что «Пекину выгодно ограничение возможностей Москвы и Вашингтона режимом контроля над стратегическими вооружениями».

«Сейчас он движется на пути к двукратному увеличению своего арсенала за ближайшие несколько лет. И дело здесь не только в численности (при том, что растёт она весьма заметными темпами), а ещё и в разнообразии систем, способных доставлять к цели как ядерные, так и неядерные средства поражения», — заявили в Госдепе.

Там также напомнили, что сам глава Белого дома выступает за продление договора при условии включения в него КНР и всех «потенциальных угроз» со стороны вооружений следующего поколения.

Президент США Дональд Трамп

© Tom Brenner/Reuters

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении выработать новое трёхстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Однако в Пекине отвергли эту идею.

Скептически такую инициативу американского лидера оценивают и эксперты.

По мнению Владимира Брутера, «идея американского лидера абсолютно бесперспективна» — Пекин не собирается присоединяться к договору СНВ-III или входить в новое соглашение, поскольку «имеет другую структуру ядерных сил».

«Поэтому КНР в данном случае совершенно последовательна в своих действиях», — пояснил аналитик.

Владимир Брутер также подчеркнул, что за американским предложением создать альтернативу СНВ-III «нет ещё никакой концепции будущего договора».

Как отметил Валерий Гарбузов, США настаивают на учёте ядерного потенциала КНР, хотя он намного меньше арсеналов России и США. По этой причине «попытки Трампа подключить Пекин к соглашению просто бесполезны», полагает аналитик.

«Ни о каком балансе сил тут речи идти не может. И трёхстороннее соглашение, даже если бы Пекин пошёл на него, было бы несправедливым. Не говоря уже о том, что многосторонние переговоры вести гораздо труднее, чем двусторонние», — заявил эксперт.

«Будет ещё меньше правил»

Как отмечают аналитики, отказ от продления СНВ-III сильно ударит по системе мировой безопасности.

В начале марта президент России Владимир Путин заявил, что готов «с кем угодно подискутировать», в том числе с Трампом, на тему необходимости пролонгирования Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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«Я считаю, что это ошибка на самом деле (отказ от продления. — RT). Надо продлевать договор СНВ-III», — заметил российский лидер.

В конце февраля замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев сообщил, что Вашингтон отклонил предложение российской стороны провести встречу юристов для обсуждения вопросов, связанных с продлением договора.

При этом Россия, со своей стороны, на высшем уровне неоднократно предлагала Соединённым Штатам начать переговоры о пролонгации соглашения. Владимир Путин также подчёркивал, что без СНВ-III «не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений».

Кроме того, о необходимости продления этого договора заявляют во всём мире, в том числе и в США.

Так, в январе комитет по международным делам Европарламента в проекте своего доклада призвал Москву и Вашингтон возобновить переговоры по контролю над вооружениями. По мнению евродепутатов, пролонгация СНВ-III помогла бы сохранить стратегическую стабильность.

За продление этого соглашения выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также глава МИД Германии Хайко Маас, который назвал договор «критически важным».

В США с таким призывом выступили представители Демпартии — председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Элиот Энгель и старший демократ комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес. Соответствующее письмо они направили госсекретарю США Майку Помпео.

Как отметил Владимир Брутер, непродление СНВ-III приведёт к тому, что США «начнут вкладываться в новые типы вооружений, так же, как и после развала ДРСМД».

«У гонки вооружений, признаки которой мы можем наблюдать уже сейчас, будет ещё меньше правил. Это отрицательно отразится на уровне безопасности», — сообщил Брутер.

Также аналитик спрогнозировал, что Вашингтон «будет тянуть» с подписанием соглашения вплоть до сентября 2020 года.

«При этом США продолжат предлагать России условия пролонгации, которые для неё просто невыгодны», — сказал Брутер.

Валерий Гарбузов, в свою очередь, заявил, что, если договор перестанет действовать, «рухнут даже те остатки системы мировой безопасности, которые остались».

«Однако взамен не будет создано ничего нового, и мир снова придёт к ситуации, схожей с началом холодной войны», — заключил эксперт.