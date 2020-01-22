«Сохранить стратегическую стабильность»: в ЕП призвали Россию и США возобновить диалог по ядерному вооружению

Комитет по международным делам Европарламента призвал Москву и Вашингтон возобновить переговоры по контролю над вооружениями. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что в ЕП обеспокоены судьбой договора СНВ-III, действие которого завершится в феврале 2021 года. Евродепутаты обращают внимание, что продление соглашения помогло бы сохранить стратегическую стабильность. Москва уже не раз выражала готовность немедленно пролонгировать договор, однако американская сторона затягивает процесс. По мнению экспертов, опасения европейских политиков относительно будущего глобальной безопасности вполне обоснованны, ведь СНВ-III является фактически последним инструментом, сдерживающим новую гонку вооружений.

Комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам в проекте доклада указал на необходимость призвать Россию и США к возобновлению диалога по контролю над вооружениями. Документ, с которым ознакомился RT, содержит рекомендации Совету ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю для подготовки к обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2020 году.

«Европейский парламент рекомендует Совету ЕС и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности призвать США и Россию взять на себя ответственность, вытекающую из того, что им принадлежит основная часть мирового ядерного арсенала (более 90%, по данным автора документа. — RT), чтобы укрепить взаимное доверие и уверенность в целях возобновления диалога о возможных путях построения новых отношений в сфере контроля над вооружениями», — говорится в докладе.

Автор документа, евродепутат от Эстонии Свен Миксер, напомнил, что в феврале 2021 года заканчивается срок действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а его продление стало бы ключевым элементом в сохранении стратегической стабильности и сдерживании новой гонки вооружений.

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«(Европейский парламент рекомендует. — RT) подчеркнуть, что выраженная Россией и США перед обзорной конференцией ДНЯО 2020 года явная готовность до февраля 2021 года продлить договор СНВ-III внесла бы важный вклад в конференцию; решительно призвать обе стороны к переговорам о новом инструменте контроля, который охватывал бы как развёрнутые, так и неразвёрнутые вооружения, как стратегические вооружения, так и нестратегические», — сообщается в докладе.

Россия и Соединённые Штаты подписали СНВ-III в 2010 году. Предполагалось, что в течение семи лет страны сократят число ядерных боеголовок до 1550 единиц, а общее количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Договор может быть продлён ещё на пять лет — до 2026 года — по взаимному согласию государств.

В некоторых странах ЕС ранее уже высказывали опасения по поводу судьбы СНВ-III. Так, в прошлом году глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал обеспечить эффективность международных механизмов по сдерживанию гонки вооружений. А министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчёркивал, что договор является «столпом безопасности Европы и глобального ядерного порядка», и призвал к его сохранению. За незамедлительное продление соглашения выступил также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я настоятельно призываю Соединённые Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ (СНВ-III. — RT) для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями», — заявлял Генсек ООН.

Беспокойство европейских парламентариев по поводу СНВ-III вполне обоснованно, заметил в разговоре с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. Отсутствие договора может привести к полному краху системы мировой безопасности.

«Уже фактически сломана почти вся система международных отношений по контролю над вооружениями, по предотвращению военных конфликтов, не работают механизмы контактов между РФ и НАТО», — сказал он.

При этом в Штатах на данный момент, как считает политолог, сформирована концепция допустимости ядерного конфликта. Хотя речь идёт о применении зарядов ограниченной мощности, эта идея абсурдна и небезопасна, отметил он.

Глобальная встревоженность

При этом в США о возможных сроках продления СНВ-III не говорят вообще. По словам госсекретаря Майка Помпео, договор требует доработки. В частности, американская сторона считает необходимым привлечь к участию в нём Китай.

Несмотря на неясность со стороны США, глава российского МИД Сергей Лавров подчёркивал, что Россия продолжит предпринимать усилия по сохранению договорённостей в сфере безопасности.

«Мы будем твёрдо добиваться того, чтобы наш мир не остался без каких-либо договорённостей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные», — сказал министр.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Александр Вильф

Москва уже неоднократно заявляла о своей готовности незамедлительно пролонгировать соглашение, однако в Вашингтоне с этим не спешат. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, власти США никак не реагируют на инициативы России.

«Если завтра пришлют нам по почте или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть поставят там свою подпись соответствующие руководители, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-III, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — сказал российский лидер во время большой пресс-конференции в декабре.

«В этой связи Россия может только приветствовать высказанные в Европарламенте призывы. Однако необходимо, чтобы их всё же услышали в США и осознали важность момента, к которому подошло человечество. Риск эскалации очень велик», — прокомментировал Юрий Почта.

Как отметил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, РФ проявила инициативу в вопросе с СНВ-III, теперь дело за главой Соединённых Штатов.

«Москва уже направила Вашингтону свои предложения, они лежат на столе у президента США, и чтобы продлить договор, согласно его протоколу, не требуется ратификация конгресса, достаточно подписи президента. Но Дональд Трамп медлит», — пояснил аналитик.

Среди американского руководства распространено мнение, что никто не должен ограничивать и контролировать США, в том числе и в сфере вооружений, считает Литовкин.

«Россия же понимает, что договоры помогают сохранить стратегическую стабильность, видеть перспективу того, как будет развиваться оружие у партнёров. К примеру, благодаря взаимным соглашениям в прошлом году американцы совершили инспекции на наши позиции ракетных войск. Продление СНВ-III будет гарантировать отсутствие гонки вооружений и снизит риск конфликта», — сказал он.

Стоит отметить, что в 2019 году Москва активно пыталась сохранить ещё один важный для мировой безопасности Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тем не менее 2 августа США в одностороннем порядке вышли из соглашения. Россия также вынуждена была приостановить своё участие. Примечательно, что в итоге вину за разрушение ДРСМД Запад бездоказательно возложил на Москву.

Неуместная критика

На этот раз в Европарламенте озвучили ещё одно обвинение в адрес РФ — якобы в нарушении Будапештского меморандума.

«Предыдущее несоблюдение Россией гарантий безопасности, предоставленных Украине по Будапештскому меморандуму, пагубно отразилось на климате переговоров о ядерном разоружении и нераспространении», — утверждают в ЕП.

Также по теме «Представить себя жертвой»: почему Украина пытается апеллировать к Будапештскому меморандуму 25 лет назад Украина, США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум. Стороны обязались уважать суверенитет Украины и...

Россия, Украина, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году. В рамках соглашения Киев передал Москве все оставшиеся ядерные арсеналы, наследство СССР, и присоединился к ДНЯО. Взамен государства-участники обязались не применять этот вид оружия против Украины и уважать её суверенитет. Примечательно, что до сих пор документ так и не был ратифицирован ни одной из сторон.

Полемика вокруг меморандума развернулась после событий 2014 года. Действующий на тот момент украинский президент Пётр Порошенко обвинил Москву в несоблюдении договорённостей: по его словам, если бы Киев оставил при себе ядерный арсенал, РФ не «напала» бы на Украину.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что апелляция к Будапештскому меморандуму в данном случае неуместна. По словам главы МИД Сергея Лаврова, подобные обвинения являются примером «нечистоплотной игры». В документе речь идёт о соблюдении принципов ОБСЕ, а нарушили их те, кто организовал госпереворот на Украине.

«Мы много раз отвечали на такие достаточно легалистские вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума 1994 года, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины. Напомню, что мы так и не применяли и не угрожали Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения меморандума не произошло. А параллельно с меморандумом Украина в отдельном заявлении взяла на себя обязательства не поощрять расистские, неонацистские тенденции», — заметил Лавров.

В МИД также добавили, что ни в Будапештском меморандуме, ни в любом другом документе Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в её составе против воли жителей. А домыслы о военном вмешательстве РФ в конфликт в Донбассе не имеют доказательств.