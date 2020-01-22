«Сохранить стратегическую стабильность»: в ЕП призвали Россию и США возобновить диалог по ядерному вооружению
- Запуск ракеты
- globallookpress.com
- © U.S. Air Force
Комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам в проекте доклада указал на необходимость призвать Россию и США к возобновлению диалога по контролю над вооружениями. Документ, с которым ознакомился RT, содержит рекомендации Совету ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю для подготовки к обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2020 году.
«Европейский парламент рекомендует Совету ЕС и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности призвать США и Россию взять на себя ответственность, вытекающую из того, что им принадлежит основная часть мирового ядерного арсенала (более 90%, по данным автора документа. — RT), чтобы укрепить взаимное доверие и уверенность в целях возобновления диалога о возможных путях построения новых отношений в сфере контроля над вооружениями», — говорится в докладе.
Автор документа, евродепутат от Эстонии Свен Миксер, напомнил, что в феврале 2021 года заканчивается срок действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а его продление стало бы ключевым элементом в сохранении стратегической стабильности и сдерживании новой гонки вооружений.
«(Европейский парламент рекомендует. — RT) подчеркнуть, что выраженная Россией и США перед обзорной конференцией ДНЯО 2020 года явная готовность до февраля 2021 года продлить договор СНВ-III внесла бы важный вклад в конференцию; решительно призвать обе стороны к переговорам о новом инструменте контроля, который охватывал бы как развёрнутые, так и неразвёрнутые вооружения, как стратегические вооружения, так и нестратегические», — сообщается в докладе.
Россия и Соединённые Штаты подписали СНВ-III в 2010 году. Предполагалось, что в течение семи лет страны сократят число ядерных боеголовок до 1550 единиц, а общее количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Договор может быть продлён ещё на пять лет — до 2026 года — по взаимному согласию государств.
В некоторых странах ЕС ранее уже высказывали опасения по поводу судьбы СНВ-III. Так, в прошлом году глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал обеспечить эффективность международных механизмов по сдерживанию гонки вооружений. А министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчёркивал, что договор является «столпом безопасности Европы и глобального ядерного порядка», и призвал к его сохранению. За незамедлительное продление соглашения выступил также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«Я настоятельно призываю Соединённые Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ (СНВ-III. — RT) для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями», — заявлял Генсек ООН.
Беспокойство европейских парламентариев по поводу СНВ-III вполне обоснованно, заметил в разговоре с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. Отсутствие договора может привести к полному краху системы мировой безопасности.
«Уже фактически сломана почти вся система международных отношений по контролю над вооружениями, по предотвращению военных конфликтов, не работают механизмы контактов между РФ и НАТО», — сказал он.
При этом в Штатах на данный момент, как считает политолог, сформирована концепция допустимости ядерного конфликта. Хотя речь идёт о применении зарядов ограниченной мощности, эта идея абсурдна и небезопасна, отметил он.
Глобальная встревоженность
При этом в США о возможных сроках продления СНВ-III не говорят вообще. По словам госсекретаря Майка Помпео, договор требует доработки. В частности, американская сторона считает необходимым привлечь к участию в нём Китай.
Несмотря на неясность со стороны США, глава российского МИД Сергей Лавров подчёркивал, что Россия продолжит предпринимать усилия по сохранению договорённостей в сфере безопасности.
«Мы будем твёрдо добиваться того, чтобы наш мир не остался без каких-либо договорённостей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные», — сказал министр.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Москва уже неоднократно заявляла о своей готовности незамедлительно пролонгировать соглашение, однако в Вашингтоне с этим не спешат. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, власти США никак не реагируют на инициативы России.
«Если завтра пришлют нам по почте или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть поставят там свою подпись соответствующие руководители, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-III, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — сказал российский лидер во время большой пресс-конференции в декабре.
«В этой связи Россия может только приветствовать высказанные в Европарламенте призывы. Однако необходимо, чтобы их всё же услышали в США и осознали важность момента, к которому подошло человечество. Риск эскалации очень велик», — прокомментировал Юрий Почта.
Как отметил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, РФ проявила инициативу в вопросе с СНВ-III, теперь дело за главой Соединённых Штатов.
«Москва уже направила Вашингтону свои предложения, они лежат на столе у президента США, и чтобы продлить договор, согласно его протоколу, не требуется ратификация конгресса, достаточно подписи президента. Но Дональд Трамп медлит», — пояснил аналитик.
Среди американского руководства распространено мнение, что никто не должен ограничивать и контролировать США, в том числе и в сфере вооружений, считает Литовкин.
«Россия же понимает, что договоры помогают сохранить стратегическую стабильность, видеть перспективу того, как будет развиваться оружие у партнёров. К примеру, благодаря взаимным соглашениям в прошлом году американцы совершили инспекции на наши позиции ракетных войск. Продление СНВ-III будет гарантировать отсутствие гонки вооружений и снизит риск конфликта», — сказал он.
Стоит отметить, что в 2019 году Москва активно пыталась сохранить ещё один важный для мировой безопасности Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тем не менее 2 августа США в одностороннем порядке вышли из соглашения. Россия также вынуждена была приостановить своё участие. Примечательно, что в итоге вину за разрушение ДРСМД Запад бездоказательно возложил на Москву.
Неуместная критика
На этот раз в Европарламенте озвучили ещё одно обвинение в адрес РФ — якобы в нарушении Будапештского меморандума.
«Предыдущее несоблюдение Россией гарантий безопасности, предоставленных Украине по Будапештскому меморандуму, пагубно отразилось на климате переговоров о ядерном разоружении и нераспространении», — утверждают в ЕП.
Россия, Украина, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году. В рамках соглашения Киев передал Москве все оставшиеся ядерные арсеналы, наследство СССР, и присоединился к ДНЯО. Взамен государства-участники обязались не применять этот вид оружия против Украины и уважать её суверенитет. Примечательно, что до сих пор документ так и не был ратифицирован ни одной из сторон.
Полемика вокруг меморандума развернулась после событий 2014 года. Действующий на тот момент украинский президент Пётр Порошенко обвинил Москву в несоблюдении договорённостей: по его словам, если бы Киев оставил при себе ядерный арсенал, РФ не «напала» бы на Украину.
В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что апелляция к Будапештскому меморандуму в данном случае неуместна. По словам главы МИД Сергея Лаврова, подобные обвинения являются примером «нечистоплотной игры». В документе речь идёт о соблюдении принципов ОБСЕ, а нарушили их те, кто организовал госпереворот на Украине.
«Мы много раз отвечали на такие достаточно легалистские вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума 1994 года, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины. Напомню, что мы так и не применяли и не угрожали Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения меморандума не произошло. А параллельно с меморандумом Украина в отдельном заявлении взяла на себя обязательства не поощрять расистские, неонацистские тенденции», — заметил Лавров.
В МИД также добавили, что ни в Будапештском меморандуме, ни в любом другом документе Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в её составе против воли жителей. А домыслы о военном вмешательстве РФ в конфликт в Донбассе не имеют доказательств.
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