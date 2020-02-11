«Хотел заверить, что мозг НАТО мёртв»: в России оценили слова Столтенберга о развале ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрушение ДРСМД стало демонстрацией «силы» блока, так как все страны смогли «договориться, что его нарушала Россия». Комментируя эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Североатлантического альянса осталась лишь сила, «которая без ума всё разрушает». Напомним, соглашение перестало действовать после одностороннего выхода из него США. В Совфеде напомнили, что именно Москва пыталась сохранить договор вопреки действиям Вашингтона. При этом единство позиций натовских стран объясняется оказываемым на них со стороны Соединённых Штатов давлением, считают парламентарии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало «силу» альянса. Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона про «смерть мозга» НАТО.

«Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв и осталась только сила, которая без ума всё разрушает», — написала Захарова в Facebook.

Свою позицию Столтенберг объяснил тем, что страны НАТО смогли после интенсивных переговоров возложить ответственность за разрушение ДРСМД на Россию.

«Распад ДРСМД — это плохая и негативная вещь, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги», — сказал он.

Напомним, ДРСМД был разрушен, когда США в одностороннем порядке вышли из него 2 августа 2019 года. О решении остановить своё участие в договоре Вашингтон объявил ещё осенью 2018 года, обосновывая это якобы нарушениями условий соглашения со стороны России. Москва неоднократно предлагала перейти к конструктивному диалогу по существующим взаимным претензиям, однако американская сторона не делала ни шагу навстречу.

Именно разница в подходах России и США по ДРСМД говорит о несостоятельности заявления Столтенберга, отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Ключевой момент в том, кто и как себя ведёт. Российская сторона предложила вариант контактов, обсуждений, показа соответствующей техники, к которой были претензии у НАТО. Мы показали эту технику живьём, — сказал он RT. — В ответ на сам показ техники натовские генералы дружно не явились и на российские предложения ответили молчанием. Вот и ответ на вопрос. Так что это пропагандистская речь, за которой ничего не стоит».

По мнению Морозова, единая позиция НАТО о «вине» России объясняется давлением американской стороны на своих партнёров по альянсу.

«Американцы запугивают своих партнёров, страх в каком-то смысле является сплачивающим фактором», — подчеркнул сенатор.

При этом страны НАТО, напротив, должны «нести ответственность перед народами своих стран за фактически полное разрушение каркаса европейской безопасности», считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Никакой демонстрации силы от НАТО в отношении ДРСМД нет. Можно это переиначить как слабость со стороны блока», — сказал он в беседе с RT.

«Безответственная политика США»

Стоит отметить, что договор прекратил действовать 2 августа, а уже 19-го числа Пентагон объявил о прошедших испытаниях ракеты, нарушавшей положения ДРСМД, — дальностью свыше 500 км.

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«Министерство обороны провело лётные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полёта», — говорится в сообщении американского Минобороны.

В России сочли столь скорые испытания доказательством того, что США намеренно обвиняли Москву в нарушении договора, чтобы выйти из него и принять на вооружение новые системы. В связи с тем, что Соединённые Штаты намерены пополнить арсенал подобными ракетами, РФ также начала разработки в этой сфере, заявил президент Владимир Путин.

«Я направил соответствующее обращение к главам многих стран мира. Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся (а мы, конечно, теперь будем над этим работать, поскольку у американцев они появились). Мы не собираемся размещать их в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства», — отметил он.

12 декабря Вашингтон провёл новые испытания баллистической ракеты, которая подпадает под указанные в ДРСМД характеристики. Более того, в США сообщали о готовности развернуть эти ракеты уже в начале 2020-х годов.

НАТО же, в свою очередь, поддерживало США в этих действиях, подчеркнул Швыткин.

«Выход Соединённых Штатов из ДРСМД в одностороннем порядке в очередной раз показал безответственную и поддерживаемую блоком НАТО политику со стороны США. Штаты всячески пытались, исходя из ДРСМД, модернизировать возможности некоторых ракет, которые подпадали под действие договора. То есть прямым и грубым образом его нарушали», — констатировал депутат.