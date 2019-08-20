«С самого начала вели дело к подрыву ДРСМД»: в России прокомментировали испытание новой крылатой ракеты в США

Испытание Соединёнными Штатами крылатой ракеты, ранее запрещённой ДРСМД, показывает, что Вашингтон давно планировал выход из договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД России пуск ракеты назвали нагнетанием военной напряжённости и провокацией. Между тем в Пентагоне утверждают, что якобы приступили к разработкам ракеты только в феврале 2019 года, и собираются продолжить тестирование нового оружия. В будущем США могут разместить такие ракеты в Восточной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, полагают эксперты.

Испытание США ранее запрещённой ДРСМД ракеты стало доказательством того, что американское руководство изначально готовилось к срыву договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Что касается испытания в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами. Эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов — Путина и Макрона. И как раз Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», — сказал Песков.

Также по теме «Опасная и затратная»: в США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку В американской Ассоциации по контролю над вооружениями рекомендовали конгрессу США заблокировать финансирование программ по...

Ранее на запуск ракеты отреагировали в Министерстве иностранных дел России.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, США готовились к пускам ракет как минимум с осени 2018 года.

«Это было все еще известно с октября прошлого года, когда к нам приезжал Джон Болтон. И он нам сказал... что заявления Трампа о необходимости выйти из этого договора — это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение. Видимо, уже тогда, может, ещё и раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли, которые нарушают те параметры, которые находились в Договоре РСМД», — передаёт РИА Новости слова Лаврова.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что США «очевидно взяли курс на нагнетание военной напряжённости». По его словам, испытание новой ракеты всего через несколько недель после выхода США из ДРСМД говорит о том, что Соединённые Штаты уже давно занимались разработкой такого оружия.

«Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — цитирует Рябкова ТАСС.

«Приверженность мораторию»

В то же время Рябков заявил, что Россия не будет поддаваться на «провокации» и развернёт свои ракеты исключительно в ответ на аналогичные действия США.

«Мы, как это вчера было заявлено во Франции президентом России, вновь подтверждаем свою приверженность одностороннему мораторию на развёртывание наземных систем средней дальности до тех пор, пока такие системы не будут развёрнуты США в каком-либо регионе мира» — добавил он.

Американский комплекс ПРО Aegis Ashore на территории Румынии

Reuters

© Inquam Photos/Adel Al-Haddad

Приоритетными для США районами в вопросе развёртывания ракет являются восток Европы и страны, выходящие к Тихому океану, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«В первую очередь, есть две точки, которые для них представляют наибольший интерес в плане размещения своих вооружений. Это Восточная Европа, где они стремятся нарастить своё военное присутствие за счёт разжигания русофобских настроений, и Азиатско-Тихоокеанский регион, где сохраняется напряжённость из-за неурегулированности конфликта на Корейском полуострове», — отмечает эксперт.

Реакция Китая

Официальный Пекин также отреагировал на ракетные испытания. В МИД КНР призвали Вашингтон отбросить мышление времён холодной войны, проявить сдержанность в разработке нового оружия и продолжать сохранять существующую систему контроля над вооружениями. Об этом на пресс-конференции заявил представитель министерства Гэн Шуан. Он также предупредил США о последствиях таких провокационных действий.

Также по теме «Именно для этого инициировали выход из договора»: США испытали запрещённую ДРСМД ракету США провели лётные испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и...

«Эти действия США приведут к новой гонке вооружений, к эскалации военного противостояния, а также окажут серьёзное негативное влияние на структуру региональной и международной безопасности», — цитирует РИА Новости слова представителя дипломатического ведомства.

Такая реакция китайского МИД обусловлена тем, что демонстрация США направлена в том числе и на Китай, отмечает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они упорно намекали, что Китай не входит в ДРСМД. Наверное, это жёсткое заявление КНР сделано потому, что там тоже понимают, кому американцы готовят эти ракеты. Не только России, но и им», — рассказал RT эксперт.

В то же время Джабаров отметил, что, чтобы реанимировать соглашение, необходимо привлечь к переговорам разные стороны.

«Надеюсь, что здравый смысл возобладает и мы приступим к переговорам. Двух-, трёх-, а может быть многосторонним. Сюда, наверное, надо привлечь Великобританию и Францию, у них тоже есть ракеты этого типа. То есть, опять начинаем всё с нуля», — заключил он.

Испытания будут продолжены

В то же время в Пентагоне заявили, что США начали разрабатывать новую крылатую ракету в феврале 2019 года.

«После приостановки США своих обязательств по Договору о РСМД в феврале 2019 года Минобороны приступило к концептуальному проектированию систем крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования», — заявили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

Там также отметили, что американские военные и дальше будут продолжать тесты ракетных систем, чтобы понять, насколько они могут быть полезны для системы обороны США.

Напомним, в понедельник 18 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, которую ранее стране запрещалось иметь согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанному между США и СССР в 1987 году. 2 августа Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в неисполнении договора. В свою очередь, Россия была вынуждена приостановить действие соглашения со своей стороны.

Отметим, что формальные претензии Вашингтона касались российской ракеты 9М729, которая, как утверждала американская сторона, нарушает положения ДРСМД. Для прояснения этой ситуации Минобороны РФ пригласило иностранных военных атташе на брифинг, посвящённый этому оружию. Представители США и ряда других западных стран это мероприятие проигнорировали.

В свою очередь, Москва утверждала о нарушениях ДРСМД Вашингтоном. Согласно позиции российской стороны, США перестали соблюдать положения договора в 1999 году, когда стали применять ракеты-мишени. В этой связи также упоминались американские пусковые установки систем ПРО Mk41, способные запускать крылатые ракеты «Томагавк».