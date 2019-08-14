В Госдуме оценили слова Меркель о причастности России к распаду ДРСМД

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Это некая договорённость между Меркель и Трампом. Соединённые Штаты не раз требовали от Германии платить по долгам за НАТО. США были очень недовольны тем, что страны Европы вносят слишком мало средств за членство в альянсе. При этом, Меркель не глупый политик и она прекрасно понимает, что Россия ничего не нарушала. Тем не менее, между Германией и США были достигнуты некие договорённости. Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время, как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО», — сказал он.

По словам депутата, ситуация с «Северным потоком — 2», — продолжение большой политики по бездоказательному обвинению России.

«Соответственно, Меркель попала под влияние политики США. И, не смотря на то, что она прекрасно понимает, как обстоят дела, ей приходится подстраиваться, потому что Германия в некоторых вопросах зависима от Соединённых Штатов», — заключил Шхагошев.

Ранее Меркель заявила, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам канцлера, в итоге была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всём мире.