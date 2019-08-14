Меркель: Россия дала повод для прекращения действия ДРСМД

Короткая ссылка
Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель: Россия дала повод для прекращения действия ДРСМД
  • Reuters

«Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила Договор РСМД и таким образом дала повод для окончания этого договора», — цитирует РИА Новости Меркель.

По словам канцлера, в итоге была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всём мире.

«Мы будем прилагать все усилия совместно с нашими партнёрами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы», — добавила она.

Как отметила Меркель, в НАТО намерены найти «общий ответ» в связи с расторжением соглашения.

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения. 

Он поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы РСМД. 

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя ситуацию с ДРСМД, заявил, что «Россия несёт исключительную ответственность». 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить