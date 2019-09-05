В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет

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Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.

Он рассказал, что «если говорить... о высокоточных ракетах (PrSM), то все наши партнёры из числа разработчиков, занимающихся созданием таких систем, говорили, что если их перепрограммировать, они по своей дальности будут выходить за рамки ДРМСД».

По его словам, это также касается «гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой».

«Всё это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов... Если мы добьёмся прогресса в ближайшие 12-18 месяцев, они могут быть развернуты в начале 2020-х годов», — цитирует ТАСС Маккарти.

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как подчеркнули в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД. По его словам, в октябре прошлого года помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Россию отметил, что решение Вашингтона выйти из ДРСМД уже принято.

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