В Кремле оценили испытание США ранее запрещённой ДРСМД ракеты

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США успешно испытали баллистическую ракету, которая ранее была запрещена Договором РСМД.
В Кремле оценили испытание США ранее запрещённой ДРСМД ракеты
  • Reuters

«Я не могу как-то комментировать с технической точки зрения, с точки зрения технических характеристик этой ракеты, но то, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно», — сказал Песков.

По его словам, сообщение об испытании лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США.

Ранее стало известно, что первое испытание США баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором РСМД, прошло успешно.

19 августа в Пентагоне также заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты.

США вышли из ДРСМД 2 августа под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией.

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