В Госдуме оценили слова Столтенберга о распаде ДРСМД и силе НАТО

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировал силу НАТО.

По словам Столтенберга, Россия «начала нарушать договор много лет назад», а НАТО было платформой, которая объединила европейских союзников и США с целью найти способ борьбы с «нарушением Россией» ДРСМД.

«Выход Соединённых Штатов из ДРСМД в одностороннем порядке в очередной раз показал безответственную и поддерживаемую блоком НАТО политику со стороны США. Штаты всячески пытались, исходя из ДРСМД, модернизировать возможности некоторых ракет, которые подпадали под действие договора. То есть прямым и грубым образом его нарушали. Данное заявление Столтенберга свидетельствует о перспективах неподписания со стороны США договора СНВ-III. Они заранее готовят почву для оправдания своих действия, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую», — считает депутат.

По его словам, страны блока НАТО должны «нести ответственность перед народами своих стран за фактически полное разрушение каркаса европейской безопасности».

«Никакой демонстрации силы от НАТО в отношении ДРСМД нет. Можно это переиначить как слабость со стороны стран блока», — заключил Швыткин.

Ранее Столтенберг заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы решить этот вопрос.