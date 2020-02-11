Столтенберг: распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО

Распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Распад Договора РСМД — это отрицательный момент, но он продемонстрировал важность и силу НАТО», — сказал он.

По его словам, Россия «начала нарушать договор много лет назад».

«Мы начали проводить тесные консультации в рамках НАТО о том, как с этим бороться», — добавил он.

Столтенберг отметил, что НАТО было платформой, которая объединила европейских союзников и США с целью найти способ борьбы с «нарушением Россией» ДРСМД.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил вести мониторинг за развёртыванием США ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира.

В начале декабря 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом призвал разработать новый ДРСМД при участии Европы.

В Кремле поддержали слова Макрона.