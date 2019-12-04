В Кремле прокомментировали возможность нового Договора РСМД

В Кремле поддерживают мнение французского лидера Эммануэля Макрона о включении Европы в структуру нового Договора РСМД. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если говорить о руинах РСМД и необходимости их компенсации чем-то, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь нужно говорить о странах Западной Европы, в которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, в этом плане Москве импонируют предложения Макрона.

«Новый договор нужен, поскольку старый уже всё, к нашему сожалению, и не по нашей инициативе… Мы не можем существовать в условиях вакуума, когда ничто не регулирует с точки зрения международного права такой важный разрез — тему стратегической стабильности», — добавил он.

Ранее Макрон на пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом призвал разработать новый Договор РСМД при участии Европы.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению РСМД.