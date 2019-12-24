Путин поручил следить за возможным размещением ракет США в мире

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости ведения мониторинга за развёртыванием США ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира.

Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

По его словам, Вашингтон в 2019 году фактически разрушил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Поэтому необходимо вести мониторинг возможного развёртывания американских ракет такого класса в разных регионах мира, в первую очередь, разумеется, в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Президент добавил, что Россия готова работать над новыми договорённостями в сфере вооружения. По его словам, пока этот процесс не запущен, российская сторона продолжит укреплять собственные ядерные силы.

Также Путин заявил о необходимости всестороннего анализа угроз для России.