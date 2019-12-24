Путин заявил о необходимости всестороннего анализа угроз для России

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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно провести всесторонний анализ угроз для России.
Путин заявил о необходимости всестороннего анализа угроз для России
  • РИА Новости

«Надо в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы её развития, провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по применению и дальнейшему совершенствованию вооружённых сил», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Ранее Путин на неформальной встрече глав государств — участников СНГ отметил, что западные страны используют тактику запугивания Россией с царских времён.

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