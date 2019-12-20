Путин назвал запугивание Россией неизменной тактикой западных стран

Российский лидер Владимир Путин на неформальной встрече глав государств — участников СНГ отметил, что западные страны используют тактику запугивания Россией с царских времён.

«И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно, какая она, смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины — большевистская, русская. Какая угодно», — цитирует его РИА Новости.

Путин напомнил, что с целью ослабления СССР некоторые западные лидеры пошли на сделку с фашистской Германией, чему есть документальные подтверждения.

В конце ноября Путин назвал заявления о «российской угрозе» выдумкой.