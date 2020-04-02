Трамп задействовал закон об оборонном производстве для выпуска ИВЛ

Президент США Дональд Трамп вновь задействовал закон об оборонном производстве для запуска поставок необходимого объёма аппаратов искусственной вентиляции лёгких для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сегодня я в рамках закона об оборонном производстве подписал приказ, направленный на то, чтобы более полно гарантировать, что местные производители могут выпускать аппараты ИВЛ, необходимые для спасения американских жизней», — говорится в документе, который приводит пресс-служба Белого дома.

Указ позволит шести производителям, включая General Electric, гарантировать поставки, необходимые для создания аппаратов ИВЛ.

27 марта Трамп объявил о расширении внутреннего производства медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ, для борьбы с коронавирусом.