Трамп задействовал закон об оборонном производстве для выпуска ИВЛ

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Президент США Дональд Трамп вновь задействовал закон об оборонном производстве для запуска поставок необходимого объёма аппаратов искусственной вентиляции лёгких для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Трамп задействовал закон об оборонном производстве для выпуска ИВЛ
  • Reuters

«Сегодня я в рамках закона об оборонном производстве подписал приказ, направленный на то, чтобы более полно гарантировать, что местные производители могут выпускать аппараты ИВЛ, необходимые для спасения американских жизней», — говорится в документе, который приводит пресс-служба Белого дома.

Указ позволит шести производителям, включая General Electric, гарантировать поставки, необходимые для создания аппаратов ИВЛ.

27 марта Трамп объявил о расширении внутреннего производства медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ, для борьбы с коронавирусом.

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