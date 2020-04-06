Жителя Уссурийска привлекут к уголовной ответственности за распространение фейка

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В УМВД по Приморскому краю заявили, что 28-летнего жителя Уссурийска привлекут к уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о заболевших коронавирусом.
Жителя Уссурийска привлекут к уголовной ответственности за распространение фейка
  • РИА Новости

«В связи с тем, что в действиях молодого человека усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — цитирует ИА PrimaMedia пресс-службу ведомства. 

Отмечается, что сотрудники полиции выявили факт распространения видеоролика с недостоверной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий Уссурийска.

Автор фейковой видеозаписи, размещённой в социальных сетях, публично принёс извинения всем, кого напугал своей шуткой.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.

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