Жителя Уссурийска привлекут к уголовной ответственности за распространение фейка

В УМВД по Приморскому краю заявили, что 28-летнего жителя Уссурийска привлекут к уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о заболевших коронавирусом.

«В связи с тем, что в действиях молодого человека усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — цитирует ИА PrimaMedia пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сотрудники полиции выявили факт распространения видеоролика с недостоверной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий Уссурийска.

Автор фейковой видеозаписи, размещённой в социальных сетях, публично принёс извинения всем, кого напугал своей шуткой.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.