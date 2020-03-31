Эксперт прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе

Заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.

В беседе с URA.RU он заявил, что это необходимая мера.

По словам эксперта, есть люди, которые воспринимают дезинформацию всерьёз и, не проверив, делятся ей с другими.

«Кроме того, всё это в итоге доходит до детей и пожилых людей. Многие считают, что если это показали по телевизору или где-то озвучили, то это правда», — сказал Алиев.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки к КоАП о штрафах за распространение фейков о коронавирусе. Его максимальный размер для юридических лиц — 10 млн рублей.

«Газета.Ru» передавала, что жительницу Челябинской области оштрафовали за ложное сообщение о коронавирусе.