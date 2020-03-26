Жительницу Челябинской области оштрафовали за ложное сообщение о коронавирусе

Жительницу Озёрска оштрафовали за ложное сообщение о коронавирусе, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Об этом информирует «Газета.Ru».

Женщина разместила в соцсетях недостоверные данные о заражении человека. Суд назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, школьница из Озёрска просила администратора одного из пабликов обнародовать ложные сведения о смерти от коронавируса. Девочке вынесено официальное предупреждение.

Ранее сообщалось, что СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете.

«Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил более внимательно следить за дезинфекцией и уборкой общественного транспорта в связи с распространением коронавируса.