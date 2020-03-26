СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете

Следственный комитет создал рабочую группу для противодействия распространению в интернете фейков о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Деятельность рабочей группы будет направлена на выявление в интернете и мессенджерах непроверенной и заведомо ложной информации о коронавирусе в России и на предупреждение её распространения.

«В соответствии с действующим законодательством будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», — подчеркнули в СК.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Уголовный кодекс России внесут поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.

23 марта в Москве была начата доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации о числе заболевших COVID-19 в России.