СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете
- РИА Новости
«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Деятельность рабочей группы будет направлена на выявление в интернете и мессенджерах непроверенной и заведомо ложной информации о коронавирусе в России и на предупреждение её распространения.
«В соответствии с действующим законодательством будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», — подчеркнули в СК.
Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Уголовный кодекс России внесут поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.
23 марта в Москве была начата доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации о числе заболевших COVID-19 в России.