СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете

Короткая ссылка
Следственный комитет создал рабочую группу для противодействия распространению в интернете фейков о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, сообщили в пресс-службе ведомства.
СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете
  • РИА Новости

«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Деятельность рабочей группы будет направлена на выявление в интернете и мессенджерах непроверенной и заведомо ложной информации о коронавирусе в России и на предупреждение её распространения.

«В соответствии с действующим законодательством будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», — подчеркнули в СК.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Уголовный кодекс России внесут поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.

23 марта в Москве была начата доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации о числе заболевших COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить