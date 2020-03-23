СК начал проверку из-за публикаций недостоверных данных о коронавирусе

В Москве организована доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации о числе заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

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«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении. Ранее Роскомнадзор потребовал от нескольких СМИ и соцсетей удалить ложную информацию о COVID-19. 18 марта российский лидер Владимир Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России.