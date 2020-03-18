Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам по поводу коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не нужно верить каким-то вбросам, как вы сказали, фейкам там всяким. Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном», — сказал Путин.

По его словам, таким образом некоторые стремятся вызвать панику в обществе.

Соответствующее заявление глава России сделал во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Ранее Путин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 призвал проявить максимальную дисциплину и отложить «авось» в сторону.

16 марта в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также в закрытых помещениях с числом участников более 50 до 10 апреля.

Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить