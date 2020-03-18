Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам по поводу коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не нужно верить каким-то вбросам, как вы сказали, фейкам там всяким. Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном», — сказал Путин.

По его словам, таким образом некоторые стремятся вызвать панику в обществе.

Соответствующее заявление глава России сделал во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Ранее Путин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 призвал проявить максимальную дисциплину и отложить «авось» в сторону.

16 марта в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также в закрытых помещениях с числом участников более 50 до 10 апреля.

Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и Санкт-Петербурге.