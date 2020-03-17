В Подмосковье запретили проведение массовых мероприятий до 10 апреля

В Московской области запретили проведение всех массовых мероприятий до 10 апреля из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — говорится в документе, который приводит ТАСС.

При этом в администрации Подмосковья напомнили о необходимости самоизоляции на 14 дней для граждан, прилетевших из стран Евросоюза, Китая, Южной Кореи, Сербии, Албании, Великобритании и Северной Ирландии, Северной Македонии, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Монако, Лихтенштейна, Белоруссии, Украины, Боснии и Герцоговины, Ватикана, Сан-Марино, Хорватии и США.

Ранее в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также в закрытых помещениях с числом участников более 50 человек до 10 апреля.

По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения COVID-19.