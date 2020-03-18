Путин призвал в связи с коронавирусом отложить «авось» в сторону

Президент России Владимир Путин в связи коронавирусной инфекцией COVID-19 призвал проявить максимальную дисциплину и отложить «авось» в сторону.

«Никакой расхлябанности здесь быть не должно. Нельзя подвергать своё здоровье и свою жизнь опасности и подвергать (опасности. — RT) здоровье и жизнь других людей. Поэтому этот известный русский «авось» в данном случае непригоден, его нужно отложить в сторонку, проявить максимальную ответственность и дисциплинированность», — сказал он во время рабочей поездки в Севастополь, где встретился с общественностью.

Он добавил, что рассчитывает на проявление органами власти компетентности.

Ранее Путин попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг COVID-19.