Путин призвал в связи с коронавирусом отложить «авось» в сторону
- РИА Новости
«Никакой расхлябанности здесь быть не должно. Нельзя подвергать своё здоровье и свою жизнь опасности и подвергать (опасности. — RT) здоровье и жизнь других людей. Поэтому этот известный русский «авось» в данном случае непригоден, его нужно отложить в сторонку, проявить максимальную ответственность и дисциплинированность», — сказал он во время рабочей поездки в Севастополь, где встретился с общественностью.
Он добавил, что рассчитывает на проявление органами власти компетентности.
Ранее Путин попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг COVID-19.