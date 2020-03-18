В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Короткая ссылка
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
  • РИА Новости

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

«Приостанавливается работа по проведению досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно», — указал он.

Вместе с этим Сухенко добавил, что также будет приостановлен допуск посетителей в городские учреждения культуры. Запрет на посещение действует с 19 марта до 30 апреля 2020 года.

«Речь идёт о театрах, музеях, выставочных залах, концертных организациях, городских кинотеатрах, Ленинградском зоопарке», — уточнил он.

Ранее в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также в закрытых помещениях с числом участников более 50 человек до 10 апреля.

Решение о запрете массовых мероприятий приняли и в Подмосковье.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить