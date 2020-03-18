В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

«Приостанавливается работа по проведению досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно», — указал он.

Вместе с этим Сухенко добавил, что также будет приостановлен допуск посетителей в городские учреждения культуры. Запрет на посещение действует с 19 марта до 30 апреля 2020 года.

«Речь идёт о театрах, музеях, выставочных залах, концертных организациях, городских кинотеатрах, Ленинградском зоопарке», — уточнил он.

Ранее в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также в закрытых помещениях с числом участников более 50 человек до 10 апреля.

Решение о запрете массовых мероприятий приняли и в Подмосковье.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.