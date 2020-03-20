Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

РИА Новости

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в сообщении. РКН намерен применить к редакциям и учредителям меры административного воздействия. Аналогичное требование направлено администрациям соцсетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram. Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом призвал доверять только официальным источникам информации.