Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

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Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
  • РИА Новости

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в сообщении.

РКН намерен применить к редакциям и учредителям меры административного воздействия.

Аналогичное требование направлено администрациям соцсетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом призвал доверять только официальным источникам информации.

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