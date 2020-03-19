В Приамурье нашли распространявшую фейк о коронавирусе женщину

Короткая ссылка
В Амурской области полицейские и сотрудники ФСБ выявили местную жительницу, которая, по данным МВД, причастна к распространению ложной информации о случаях заражения коронавирусом среди работников Амурского ГПЗ.
В Приамурье нашли распространявшую фейк о коронавирусе женщину
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

В начале недели местные жители через мессенджеры получили сообщения о двух случаях заражения коронавирусом на Амурском ГПЗ. На предприятии опровергли эти данные.

«МО МВД России «Свободненский» совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили местную жительницу, причастную к распространению вышеуказанной информации», — цитирует сообщение МВД Интерфакс.

В отношении женщины составили административный протокол, его передадут в суд для рассмотрения. Женщине может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возникающих на фоне коронавируса фейковых вбросах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить