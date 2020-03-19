В Приамурье нашли распространявшую фейк о коронавирусе женщину

В Амурской области полицейские и сотрудники ФСБ выявили местную жительницу, которая, по данным МВД, причастна к распространению ложной информации о случаях заражения коронавирусом среди работников Амурского ГПЗ.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

В начале недели местные жители через мессенджеры получили сообщения о двух случаях заражения коронавирусом на Амурском ГПЗ. На предприятии опровергли эти данные.

«МО МВД России «Свободненский» совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили местную жительницу, причастную к распространению вышеуказанной информации», — цитирует сообщение МВД Интерфакс.

В отношении женщины составили административный протокол, его передадут в суд для рассмотрения. Женщине может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возникающих на фоне коронавируса фейковых вбросах.