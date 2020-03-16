Мишустин заявил о возникающих на фоне коронавируса фейковых вбросах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 начинают появляться различные слухи, а также откровенные фейки.
Мишустин заявил о возникающих на фоне коронавируса фейковых вбросах
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Как передаёт РИА Новости, в ходе первого заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Мишустин призвал больше информировать граждан.

«Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идёт вброс откровенных фейков», — подчеркнул российский премьер.

Ранее Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.

По последним данным, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом семеро заразились в России при контакте с заболевшими.

Эпидемиолог Олег Юрин, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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