Мишустин заявил о возникающих на фоне коронавируса фейковых вбросах

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 начинают появляться различные слухи, а также откровенные фейки.

Как передаёт РИА Новости, в ходе первого заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Мишустин призвал больше информировать граждан.

«Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идёт вброс откровенных фейков», — подчеркнул российский премьер.

Ранее Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.

По последним данным, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом семеро заразились в России при контакте с заболевшими.

Эпидемиолог Олег Юрин, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.