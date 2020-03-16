Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса на транспорте

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса на транспорте
  • РИА Новости

«Мною также дано поручение расширить возможности для такого обследования в аэропортах, соответственно, на железнодорожных и автовокзалах», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил введение нового порядка тестирования на коронавирус, который расширяет возможности лабораторий диагностики. По его словам, это касается тех, у кого нет симптомов заболевания, но они хотят провериться.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия производит до 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19 в сутки.

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