В УК России внесут поправки о наказании за фейки о коронавирусе

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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Уголовный кодекс России внесут поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.
В УК России внесут поправки о наказании за фейки о коронавирусе
  • РИА Новости

«Ко второму чтению законопроект (об ужесточении наказания за нарушение карантина. — RT) будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение», — цитирует РИА Новости Крашенинникова.

Ранее стало известно, что законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму.

За нарушение карантина, повлёкшее за собой массовое заболевание, предложено штрафовать на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Нарушение, повлёкшее по неосторожности смерть человека либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массового заболевания, влечёт наложение штрафа до 2 млн рублей и иные наказания.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

20 марта стало известно, что в Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее полиция и ФСБ выявили в Амурской области местную жительницу, которая, по данным МВД, причастна к распространению ложной информации о случаях заражения коронавирусом среди работников Амурского ГПЗ. Женщине может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

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