В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

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В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине
  • © РИА Новости

«Используя мессенджер WhatsApp, (женщина. — RT) записала голосовое сообщение и отправила нескольким своим знакомым, в котором утверждала, что в скором времени город Нижнекамск будет закрыт на карантин из-за коронавируса», — говорится в сообщении МВД.

Когда женщина узнала, что сообщение оказалось направлено другим пользователям в различных чатах, она сообщила знакомым, что это неправда.

«Затем она пришла в телерадиокомпанию «НТР 24», чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. 17 марта 2020 года ввиду распространённых фейковых новостей телерадиокомпания «НТР 24» опубликовала репортаж-опровержение», — добавили в ведомстве.

Жительницу города привлекли к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП России («Злоупотребление свободой массовой информации»). Материал направят в мировой суд для рассмотрения.

Ранее полиция и ФСБ выявили в Амурской области местную жительницу, которая, по данным МВД, причастна к распространению ложной информации о случаях заражения коронавирусом среди работников Амурского ГПЗ.

Женщине может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

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