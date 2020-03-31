Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

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Госдума приняла закон с поправками к Кодексу об административных правонарушениях о многотысячных штрафах за нарушения карантина по коронавирусу.
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина и фейки
  • РИА Новости

В частности, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Госдума также приняла поправки к КоАП о штрафах за распространение фейков о коронавирусе. Его максимальный размер для юридических лиц — 10 млн рублей.

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