Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Об этом сообщает ТАСС.
Согласно табло в аэропорту JFK, рейс SU103 отправлен.
Ранее из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с изъявившими желание улететь домой американскими гражданами.
Россия с 6 апреля возобновила авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал об условиях вывоза российских граждан из США домой.
Росавиация уже подготовила предварительный график вывозных рейсов для россиян, которые остаются за рубежом. Так, на 8 апреля в Москву запланированы два рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка и Мале.