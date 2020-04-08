Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

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Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно табло в аэропорту JFK, рейс SU103 отправлен.

Ранее из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с изъявившими желание улететь домой американскими гражданами.

Россия с 6 апреля возобновила авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал об условиях вывоза российских граждан из США домой.

Росавиация уже подготовила предварительный график вывозных рейсов для россиян, которые остаются за рубежом. Так, на 8 апреля в Москву запланированы два рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка и Мале.

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