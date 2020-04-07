Посол России в США рассказал об условиях для вывоза россиян

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что число российских граждан в США, заполнивших форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолёта.

«Действующая при Росавиации межведомственная рабочая группа, координирующая возвращение граждан России из-за рубежа, подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы. При этом в Москве важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой. А для этого важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться в соответствующем разделе портала «Госуслуги», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что «пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолёта».

Антонов призвал тех, кто собирается покинуть США, сделать необходимую регистрацию. При этом россиянам необходимо «наличие билетов или готовность их приобрести».

По словам посла, сотрудники посольства в настоящий момент сосредоточены на установлении контактов с соотечественниками, которые оказались в трудной ситуации не по своей воле.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аврора» вывезет жителей Дальнего Востока, застрявших в Сеуле в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.