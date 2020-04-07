Посол России в США рассказал об условиях для вывоза россиян

Короткая ссылка
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что число российских граждан в США, заполнивших форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолёта.
Посол России в США рассказал об условиях для вывоза россиян
  • © РИА Новости

«Действующая при Росавиации межведомственная рабочая группа, координирующая возвращение граждан России из-за рубежа, подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы. При этом в Москве важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой. А для этого важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться в соответствующем разделе портала «Госуслуги», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что «пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолёта».

Антонов призвал тех, кто собирается покинуть США, сделать необходимую регистрацию. При этом россиянам необходимо «наличие билетов или готовность их приобрести».

По словам посла, сотрудники посольства в настоящий момент сосредоточены на установлении контактов с соотечественниками, которые оказались в трудной ситуации не по своей воле.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аврора» вывезет жителей Дальнего Востока, застрявших в Сеуле в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить