Жителей Дальнего Востока вывезут из Сеула ночью 7 апреля

Короткая ссылка
Авиакомпания «Аврора» ночью 7 апреля вывезет жителей Дальнего Востока, застрявших в Сеуле в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Жителей Дальнего Востока вывезут из Сеула ночью 7 апреля
  • © Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Валерия Немытова.

По его словам, согласованы списки людей, желающих вернуться в Россию. В списки вошёл 171 человек.

Региональные власти ожидают получения разрешения на полёт от Росавиации.

«Где-то в районе ночи будем планировать возврат рейса из Сеула. Самолёт пойдёт из Хабаровска и обратно», — заявил Немытов.

По данным пресс-службы губернатора Хабаровского края, рейс выполнит авиакомпания «Аврора».

Ранее сообщалось, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 10 284. Выздоровели уже 6503 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить