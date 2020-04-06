Жителей Дальнего Востока вывезут из Сеула ночью 7 апреля

Авиакомпания «Аврора» ночью 7 апреля вывезет жителей Дальнего Востока, застрявших в Сеуле в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Валерия Немытова.

По его словам, согласованы списки людей, желающих вернуться в Россию. В списки вошёл 171 человек.

Региональные власти ожидают получения разрешения на полёт от Росавиации.

«Где-то в районе ночи будем планировать возврат рейса из Сеула. Самолёт пойдёт из Хабаровска и обратно», — заявил Немытов.

По данным пресс-службы губернатора Хабаровского края, рейс выполнит авиакомпания «Аврора».

Ранее сообщалось, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 10 284. Выздоровели уже 6503 человека.