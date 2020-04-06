Жителей Дальнего Востока вывезут из Сеула ночью 7 апреля
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Валерия Немытова.
По его словам, согласованы списки людей, желающих вернуться в Россию. В списки вошёл 171 человек.
Региональные власти ожидают получения разрешения на полёт от Росавиации.
«Где-то в районе ночи будем планировать возврат рейса из Сеула. Самолёт пойдёт из Хабаровска и обратно», — заявил Немытов.
По данным пресс-службы губернатора Хабаровского края, рейс выполнит авиакомпания «Аврора».
Ранее сообщалось, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 10 284. Выздоровели уже 6503 человека.