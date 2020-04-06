Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

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Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
  • РИА Новости

По информации, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, 6 апреля будут организованы первые два рейса по маршрутам Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.

Россия временно приостановила с полуночи 4 апреля авиарейсы по вывозу россиян из других стран в целях недопущения новой волны завозных случаев COVID-19 на территории России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал предпринять все усилия для того, чтобы вернуть домой находящихся за рубежом россиян.

По данным МИД России, за рубежом находятся 25 тыс. российских граждан, изъявивших желание вернуться на родину. 

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